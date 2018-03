Debat: Børnepasning og særregler

Læserbrev: I onsdagens FAA udtaler Jan Ole Jakobsen (V), Langeland, at det ser ud til at være oppe i tiden, at flere ønsker at gå hjemme og passe deres børn, og han går ind for kommunalt tilskud til børnepasning i eget hjem.

Henrik Nielsen (K), Svendborg, udtaler sig i samme artikel og går ind for, at Svendborg skal bevare en lignende ordning om, at forældre skal kunne vælge at passe deres egne børn med tilskud fra kommunen. Sofie Toftegård, Samfo, udtaler, at det er de veluddannede, ressourcestærke forældre, der ønsker at hjemmepasse.

Jeg går ind for det frie valg og bakker tanken op, om at forældrene selv kan vælge, men derfor kan det heller ikke nytte, at man fra regeringens side i Ghettoplanen vil tvinge alle forældre med forkert adresse til at aflevere deres børn i offentlig dagpleje. Danmark var imod Sydafrikansk Apartheid, med den nye ghettoplan tager regeringen desværre et skridt i en retning med særlove, der begynder at minde om apartheid. Jeg tror ikke på man kan bekæmpe ulighed med ulighed.