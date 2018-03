Forslag om en veterankoordinator blev positivt modtaget af politikere. Kommunen er allerede i gang med at se på, hvad der kan gøres for at hjælpe lokale krigsveteraner.

Faaborg-Midtfyn: Forslaget fra DF's René Dyrberg Jørgensen om, at kommunen bør ansætte en veterankoordinator til at hjælpe krigsveteraner i Faaborg-Midtfyn, blev positivt modtaget, da det blev præsenteret for kommunalbestyrelsen.

- Allerede for en god måneds tid siden havde jeg en snak med formanden for Danmarks Veteraner, og vores administration har siden været i dialog med dem for at se på, hvilken løsning der er den rigtige for os. Så vi har allerede sat i gang med at rykke på det område, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).

- Det er ikke sikkert, vi skal have ansat en helt ny person. Måske har vi en i organisationen, der kan påtage sig den opgave. Det kan også være, vi kan arbejde sammen med for eksempel Svendborg eller andre, der har eller er i gang med at få en veterankoordinator, tilføjer borgmesteren.