Ansøgning

Fredericia: Sidste år indstiftede Danske Bank, Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad og Fredericia Kommune Arlette Andersens Frihedspris for at sikre en fortsat opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning.

Frihedsprisen er på i alt 18.000 kr. Da ansøgningsfristen til Arlette Andersens frihedspris udløb sidste år, havde 24 unge mennesker i alderen 14-21 år sendt deres ansøgninger. Stifterne af prisen håber, at endnu flere vil søge prisen i år, lyder det i en pressemeddelelse.

Stifterkredsen er meget imponeret og taknemmelig for, at så mange havde taget sig tid til at reflektere over begrebet frihed.

Prisen kan søges indtil 4. april. Man skal være bosat i Fredericia Kommune.

For at komme i betragtning til prisen, skal man sende en ansøgning i form af et essay, digt, artikel, film, billedkunst eller anden form for værk. Emnet skal være frihed. Det kan være i en historisk, nutidig eller fremtidig kontekst. /EXP