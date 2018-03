Faaborg: Ved du ikke helt, hvad du skal læse i foråret? Sådan spørger Faaborg Bibliotek i en pressemeddelelse, og man er ikke sen til også at give et bud på et svar. I bogcaféen på Faaborg Bibliotek 17. marts klokken 10.30 kan man få læsetips fra tre roman-elskende bibliotekarer.

Stine, Jytte og Mai fra Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne fortæller om tankevækkende, gribende og underholdende bøger, mens folk indtager formiddagskaffen i selskab med en flok andre læseheste, og der er gode chancer for at blive fristet til at læse bøger, man måske ikke kendte i forvejen, vurderes det.

Bogcaféen byder på meget forskellige bøger om alt fra sjove idéer til personlige tragedier. For eksempel er Vigdis Hjorts "Arv og miljø" om et barskt familieopgør og "De voksnes rækker" af Anna Grue, der handler om en middelklassefamilie i 1964, blandt de anbefalede bøger denne gang.

Fri entré uden tilmelding. Kaffe, te og rundstykker kan købes på dagen for 25 kroner. /EXP