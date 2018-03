Nordvestfyn: Onsdag gik ikke helt som planlagt for visse borgere i Middelfart Kommune. Først måtte indehaveren af en privat beboelse på Skovgården i Middelfart således konstaterer onsdag morgen, at der havde været ubudne gæster forbi hjemmet på et tidspunkt mellem klokken 15 tirsdag og klokken 6.45 onsdag.

Hoveddøren var således brudt op, og tyven(e) havde stukket af med borde, stole, sofaer samt kommoder - sågar indeholdende tøjet, oplyses det i døgnrapporten fra Fyns Politi.

Og senere på dagen gik det galt for en borger, som måtte konstatere at to kvinder havde stjålet dennes sorte skindpung med diverse indhold. Det skete mere præcist i tidsrummet 13.45-14 på Jernbanegade i Nørre Aaby onsdag.