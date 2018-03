Afvist

Der bliver ikke dispenseret fra lokalplanen ved C.F. Tietgens Vej, så AGA kan opføre et højt destillationstårn. Det kommer aldrig til at ske, understreger kommunen.

- Jeg måtte læse afgørelsen to gange, for jeg kunne næsten ikke tro, at vi var blevet hørt og havde fået medhold, siger en glad nabo Grethe Fink Nielsen, som sammen med tre naboer fra Østergade indgav protest mod dispensationen.

Afgørelsen er en positiv overraskelse for naboerne, som ihærdigt har gjort indsigelse mod planerne. De mente, at der var tale om en alt for voldsom overskridelse af lokalplanen, hvis de skulle være naboer til et 40 meter højt produktionsanlæg.

AGA har ønsket at etablere en ny produktion på virksomheden i Taulov. Der er tale om produktion identisk med den, man har på virksomhedens afdeling i København. Målet har været produktion af 800 ton i døgnet fordelt på oxygen, nitrogen og argon. Produktionen ville ikke ændre på virksomhedens risikovurdering, men krævede dispensation fra lokalplanen. Produktionen skulle ske i et 40 meter højt destillationstårn, ligesom der skulle placeres en lagertank, som virksomheden ville placere liggende. Af hensyn til naboerne var tårnet efter planen rykket til den fjerneste ende af virksomhedens areal.

Virksomheden havde søgt om dispensation fra lokalplanen, som giver mulighed for at bygge i 8,5 meters højde. Afgørelsen er definitiv.

Taulov: Det bliver ikke muligt for AGA A/S at rejse et 40 meter højt produktionstårn på virksomhedens område på C.F. Tietgens Vej. Det skyldes, at AGA ligger så tæt på boliger i Taulov, som det er tilfældet.

AGA søgte i eftersommeren 2017 om at få lov til at opføre et nyt procesanlæg, som indebar, at der blev opført et procestårn på 40 meter. Det ville være en overskridelse på 370 pct. i forhold til lokalplanens rammer, men i første omgang var kommunen positivt indstillet, da man sidestillede tårnet med en skorsten.

Men naboerne mente, at overskridelsen var alt for voldsom, hvilket de gjorde opmærksom på i deres høringssvar i oktober. Det faldt, efter AGA havde orienteret om planerne ved et møde med naboerne i september.

Under mødet fik Fredericia Kommune kritik for i første omgang kun at have sendt projektet til høring blandt ganske få naboer. Høringen var desuden sket hen over sommeren og var kun tilfældigvis kommet flere for øre. Der blev derfor gennemført en ny høring i efteråret, som til naboernes tilfredshed kom til at omfatte alle beboere og institutioner i en radius på 500 meter fra virksomheden.

Naboerne argumenterede mod dispensationen med, at der ville være tale om en helt ny produktion på virksomheden. De pegede på, at en dispensation kun kan ske, hvis der er tale om en nødvendig udvidelse af hensyn til virksomhedens drift. Skulle det gøres muligt, ville det efter naboernes mening som minimum kræve en helt ny lokalplan for virksomheden.