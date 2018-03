Da Mads Brix Baulund en efterårsmorgen for halvandet år siden fik et ildebefindende på Vesterport Station, ændrede det på et øjeblik hans liv. Før ulykken var han goalball-spiller på eliteplan, og i minutterne og timerne efter ulykken satte han sig som mål at løbe maraton, men proteserne driller, og hvem er man så, når man ikke har noget at sætte i stedet for sport, som har fyldt så meget hele livet?