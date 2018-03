Det Aston Martin-ejede Lagonda skal være nyt luksus-mærke for elbiler. Første model med en rækkevidde på over 640 km loves klar i 2021.

Her er også lagt op til, at bilen er selvkørende på højt niveau, så sæderne kan drejes rundt som i en dagligstue, mens rattet kan rykkes fra side til side, alt efter hvad der mest praktisk, når eller hvis ejeren selv ønsker at overtage styringen i bilen, der byder på usædvanlig meget plads.

Første skridt er det store Lagonda Vision Concept, som netop er vist på den store biludstilling i Genève. Her er tale om en bil, som med store, brede fordøre og højtåbnende mågevinge-bagdøre byder på en kabine som i en lounge. Rent praktisk vil bilen kunne klare 644 km på en opladning efter den nye mere realistiske WLTP-skala, og den vil kunne lades trådløst op på et kvarter, fortæller fabrikken, som oplyser, at den nye model kommer i produktion i 2021.

Aston Martin er ikke i tvivl: Man vil med på vognen. Det sker med Lagonda, et gammelt hæderkronet engelsk prestigemærke, som Aston Martin overtog for nogle år siden og nu skal genoplives som rendyrket elbils-luksusmærke - lidt efter samme målrettede filosofi, som Volvo vil gøre Polestar til et sportsligt og luksuriøst elbilsmærke.

Marck Reichmann, der er kreativ chef hos Aston Martin, ser mange muligheder i den nye teknologi.

- Den elektriske revolution betyder, at vi ikke længere skal trækkes med "hest og vogn"-design. Vores nye koncept viser alle mulighederne. Vi behøver ikke længere at afsætte plads til en motor direkte foran kabinen. Batterierne ligger i bunden af bilen, og alt over denne linje tilhører os, siger Marck Reichmann.

I en tid, hvor forhistorie betyder meget for at kunne sælge biler, er det et plus at kunne trække på en fortid med både kraftigt motoriserede luksusbiler og motorsport. Lagonda blev for en del år siden overtaget af Aston Martin. Allerede i 2008 blev det meldt ud, at Lagonda skulle genopstå som et selvstændigt mærke for mere komfortable luksusbiler end sportsvognene fra Aston Martin.

Foreløbigt er det blevet til den supereksklusive Lagonda Taraf, der kun bygges på bestilling. Den tilhører med en 6,0-liters V12-motor på 540 hk dog den gamle verden. I den ånd passer selvkørende biler fint ind, mener Marck Reichmann.

- Ejere at ægte luksusbiler har kendt til selvkørende biler i over et århundrede, nemlig med en chauffør bag rattet. Vi tror, at de fleste Lagonda-kunder vil vælge at blive kørt, uanset om det er af en chauffør eller en computer. Men hvis de kører selv, vil vi garantere, at det bliver en behagelig oplevelse, siger Marck Reichmann.

Som alle andre producenter, der taler om selvkørende biler, er der dog stadig en række punkter omkring teknologi og infrastruktur, der ikke belyses. Det er planen, at den nye store Lagonda skal følges af en coupé og en suv. Hvor suv'en også vil være i produktion, når vi skriver 2023.