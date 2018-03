Sejl og Studér er et tilbud til studerende om at komme væk fra lærebøgerne og ud på havet i sejlbåde. Johan Søgaard Hoff læser til maskinmester i Svendborg og startede sammen med andre studerende tiltaget op i Thurø Sejlklub.

Sidste år mødtes omkring 25 studerende fra uddannelsesinstitutioner i Svendborg til sejlads og efterfølgende fælles aftensmad hver tirsdag kl. 16 i Thurø Sejlklub. Det var første år med Sejl og Studér, som blev søsat på frivillig basis for at give de studerende en ny mulighed for socialt samvær. En af initiativtagerne er Johan Søgaard Hoff, der selv læser til maskinmester på Simac - Svendborg International Maritime Academy i Svendborg. - Vores mål var at samle omkring 15 studerende, men til den første samling på en blæsende dag i maj sidste år mødte der 45 studerende op. Nu er vi 25 studerende fra forskellige uddannelser i Svendborg, og vi starter igen, når sæsonen begynder, fortæller han. I opstarten modtog initiativtagerne, som også talte studerende fra Den frie Lærerskole i Ollerup, 16.000 kroner fra Simac. - Vi var fem studerende, der ville lave det, og i første omgang havde vi egentlig bare tænkt os at starte vores egen forening, men så henvendte vi os til Thurø Sejlklub, som sagde, at vi kunne gøre det hos dem, og at de ville stille sejlbåde til rådighed, fortæller Johan Søgaard Hoff. Så nu råder de studerende over sejlklubbens fire sejlbåde af type J70'ere og lige så mange Solinge, når de skal ud at sejle. - Vi har også fået vejledning af en konsulent fra Dansk Sejlunion til, hvordan vi skulle få tilbuddet gjort til virkelighed, siger han.

Fælles aftensmad

Når de studerende er færdige med at sejle, spiser de aftensmad sammen, og det er et vigtigt element for en studerende. - Ja, man betaler 20 kroner for et måltid mad, og det er her, vi har mulighed for at dyrke det sociale samvær. Vi har også holdt julefrokost og andre arrangementer sammen i sejlklubben. Det er vigtigt, at nye, der kommer i sejlklubben, føler sig set, siger han. Svendborg har en lang tradition for søfart og sejlads, og den tradition vil de studerende gerne videreføre. - I gamle dage var der mange unge, som fandt hinanden, når der blev danset på Kogtved Søfartsskole, og vi vil også gerne bringe studerende sammen fra forskellige uddannelser. I år skal vi blandt andet skabe kontakt til de studerende, som læser til sygeplejerske, siger han.

Samarbejde og respekt

Ifølge Johan Søgaard Hoff kan sejlads noget, som andre sportsgrene ikke kan. - Man er nødt til at samarbejde, for ellers flytter båden sig ikke. Det handler også meget om at have gensidig respekt for hinanden, når man sejler sammen. Vi har også været frivillige hjælpere til sejladser som Silverrudder, siger han. I den kommende sæson bliver der mere fokus på, at de studerende lærer noget konkret om at sejle, så de måske får lyst til at fortsætte med sejlads. - Det handler også om at få de unges øjne op for, hvad det er, en sejlklub kan bruges til. At blive klogere på sejlads, på vedligehold af både og måske møde sin næste ven, siger han. Det koster 625 kroner at sejle en hel sæson, og Sejl og Studér råder over deres egne redningsveste. - Man kan bare møde op i sit regntøj, og hvis man har brug for et lift ud til sejlklubben, finder vi også ud af det, understreger Johan Søgaard Hoff.

