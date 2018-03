Med en stribe nye modeller er Marc Lichte, som er Audis nye hofdesigner, ved at rulle sig ud. Seneste skud er A6, som følger A8 og A7. Den nye model i direktør-klassen får bl.a. Lichtes fingeraftryk i form af en ny og mere markant front med smalle full LED-forlygter, som i topversionen er HD matrix-lygter, der kan styres meget præcist, mens bagskærmene har potensbuler med klare tråde til den oprindelige Audi Ur-Quattro fra 1980'erne. Baglygterne har i tidens ånd også skarpt signatur-LED-lys, som gør udtrykket mere markant og bedre at få øje på.

Nyt er også en parkpilot og garagepilot, hvor man kan styre bilen ind i garagen med en app på sin telefon, mens vejkryds-assistenten også er ny. En adaptiv kørselsassistent kan nu kobles til den adaptive fartpilot og er med til selv at holde bilen i sin vejbane. Det er noget, som ifølge udenlandsk motorpresse svarer til, at bilen er selvkørende på det såkaldte Niveau 3 ligesom i Audi A8. Men det er endnu ikke tilladt at bruge. Så derfor holder Audi formentlig kortene tæt til kroppen i det officielle materiale, hvor det ikke er udspecificeret.

Motorprogrammet spænder bredt, og her er topmotoriseringerne en 3,0 liters V6-benzinmotor på 340 hk og en 3,0 liters TDI-dieselmotor på 286 hk. De har begge Quattro-firehjulstræk og ottetrins automatgearkasse med dobbeltkobling. Audi har endnu ikke løftet sløret for de mere dansker-relevante motorer. Alle motorer er nu milde hybrider, hvor et batteri med remstartsgenerator kan få bilen til at rulle med standset motor ved hastigheder mellem 55 km/t og 160 km/t. Det reducerer brændstofforbruget med op til 0,7 liter per 100 km.

Ifølge fabrikken er bilen både blevet langt mere støjsvag og har fået et mere direkte og sportsligt styretøj, mens der også kan bestilles firehjulsstyring og adaptiv undervogn med luftaffjedring. Den nye model lander herhjemme til sommer. De danske priser kendes endnu ikke.