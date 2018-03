Hyundai går benhårdt efter at skille sig ud fra konkurrenterne i klassen for de små crossovere, og det må man sige, at de gør med den nye Kona. Desværre er selve bilen et ganske gennemsnitligt produkt.

Hyundai indrømmer gerne, at deres biler tidligere er blevet købt af rent rationelle grunde, typisk værdi for pengene og en lang garanti. Men det vil de meget gerne ændre på, og derfor skal den nye Kona køre i slipstrømmen af i30N, altså den nye GTI-model med helt op til 275 hk, og være en bil, der får folk til at være interesseret i mærket af mere følelsesmæssige årsager. Hyundai håber samtidig at bygge videre på globale salgssucceser som Santa Fe og Tucson. Varianter Allerede fra standardudgaven er der bl.a. automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, vognbaneassistent, træthedsregistrering, aircondition, bluetooth, fartpilot, DAB-radio og varme i forsæder samt rat.Vælger man Kona Select 1.0 T-GDI, er der skruet yderligere op for udstyrsniveauet. Ud over det allerede nævnte udstyr byder Select bl.a. også på 7 tommer touchskærm, tagbøjler, baksensor og -kamera.



Næste udstyrstrin hedder Trend og tilføjer elklapbare sidespejle med varme, smart key, trådløs opladning til smartphones, klimaanlæg, bakspejle med automatisk nedblænding, regnsensor, alarm for tværgående trafik og blind spot detection, hvor radarer overvåger de bagfrakommende biler, når man f.eks. vil overhale. Hyundai Kona er den mindste suv, eller crossover, som vi foretrækker at kalde de helt små høje biler, som firmaet fremstiller, og er i klasse med de etablerede Peugeot 2008 og Renault Captur, men naturligvis også Årets Bil i Danmark 2018, Seat Arona, og de lige så nye Citroën C3 Aircross og naturligvis Kia Stonic.

Anderledes end Kia

Selv om Kia og Hyundai er ejet af samme moderselskab, adskiller Kona og Stonic sig ret markant ved at have to forskellige undervognstyper: Kia Stonic er baseret på minibilerne Kia Rio og Hyundai i20, mens Hyundai Kona er mere sin egen, fordi den også kan leveres med firehjulstræk, en kraftigere motor, og ikke mindst fordi koreanerne kommer med en elektrisk Kona med en lang rækkevidde. På flere måder er Hyundai altså unik, men køn er den ikke. Fakta Hyundai Kona 1,0 T-GDI PremiumPris: 249.995 kr.



Kona fra: 179.995 kr.



Forbrug: 20,0 km/l, EUsnit



CO2 per km: 117 g



Motor: 1,0 benzinmotor med tre cylindre og turbo



Hk: 120/6000 o/min.



Nm: 172/1500 o/min.



0-100 km/t.: 12 sek.



Topfart: 181 km/t.



3 stjerner ud af 6 Forfra minder den mest om en, der har bidt i en sur citron, og består af et hav af forskellige designmæssige stilarter. Resultatet er en rodebutik af en anden verden med lygter kastet rundt i øst og vest, og jeg kan ikke undgå at spekulere på, om designerne har kreeret den umiddelbart efter en tur i fredagsbaren. Nå, men det er selvfølgelig helt bevidst fra Hyundais side, og man går tydeligvis efter en slags chokeffekt - som tilfældet i sin tid var med Nissan Juke. Grimrian skal da også have en chance. Luk øjnene lidt op, for i profil og omme bag på bilen går designet bedre an, og kryb ind i bag rattet, og åbn forsigtigt øjnene helt. Det var bedre ...

Masser af udstyr

Vi prøver modellen med 1,0 benzinmotor, der yder 120 hk, og med det højeste udstyrsniveau, kaldet Premium. Prisen på 250.000 kr. kan lyde høj, men udstyrslisten er også ret usædvanlig: Kabinen er peppet op med en stor berøringsfølsom skærm på otte tommer, mens de øvrige modeller, undtagen basisudgaven, kører med en mindre syv tommer af slagsen. Der er også indbyggede kontrastfarver, der ser meget cool ud, mens selve kvaliteten af materialerne er på niveau med gennemsnittet i klassen. Topmodellen har også lydsystem fra specialisten Krell med hele otte højttalere og et yderst velfungerende head up display, hvor du kan aflæse hastigheden, fartgrænser, holde øje med, om der er en bil i de blinde vinkler og få info fra navigationsanlægget, hvis du har tilkøbt GPS. Her i den mørke tid vil du også sætte pris på rigtige full LED-lygter, mens 18 tommer fælge ser smarte ud, men koster lidt på komforten. Priserne for Kona begynder ved 180.000 kr. plus levering., men det er en model, der forekommer noget skrabet, så skal vi pege på et alternativt valg, vil det være Select eller Trend til hhv. 205.000 og 220.000 kr. De priser forekommer ganske konkurrencedygtige.

Ingen rummelige udskejelser

Inde bag rattet noterer vi i første omgang, at man sidder forholdsvis lavt i Kona og altså ikke har helt den samme fornemmelse af at sidde i en høj bil og savner det gode overblik, som man f.eks. har i Seat Arona og Citroën C3 Aircross. De velpolstrede stole støtter fornuftigt, og forholdet mellem rat, pedaler, gearstang og armlænet i døren stemmer. Selv velvoksne europæere føler sig godt tilpas her. Det går lidt mere snævert til på bagsædet, hvor i hvert fald Seat Arona er mere rummelig, mens bagagerummet er godkendt, men heller ikke blandt klassens største. Altså umiddelbart ikke de store udskejelser, og det gælder også resten af vores oplevelser med bilen. Bevares, man er da med på noderne med en nyudviklet 1,0 benzinmotor med tre cylindre og turbo, men her formår den ikke at begejstre. Nok er den ganske støjsvag, men motoren er svag ved lave omdrejninger, og i praksis sidder man ofte og venter på, at turboen formår at sætte gang i tingene, for man skal op over 2.500 omdrejninger, før der for alvor sker noget. Et mere irriterende problem er, at motorkonstruktørerne har valgt, at kølevandstemperaturen skal op over et vist niveau, før turboen overhovedet hjælper til, angiveligt for at give turboladeren en længere levetid, men resultatet er, at bilen i de første minutter i praksis er helt uden kræfter til kvikke accelerationer. Kører man lidt friskt til en gang imellem, så er der heller ikke meget sjov bag rattet, og styringen er lidt upræcis og understyrende. Køreegenskaberne er skam sikre nok, men køreglæde er der i hvert fald ikke noget af. Til gengæld er der stor ros til Hyundai for at gøre automatisk nødbremse til standardudstyr i alle modellerne, og systemet er endda af den finere slags, der virker ved høj hastighed og kan genkende personer. I det hele taget er der ros til en masse velfungerende udstyr, og selvfølgelig kører Kona også frem med den legendariske fem års garanti uden km-begrænsning.

Konklusion