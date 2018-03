Der er dog ikke sat nogen dato for lanceringen af I.D. Vizzion. Den bliver også i stort omfang selvkørende, da den ikke har noget rat eller andre synlige funktioner til styring, og det er nyt i forhold til de andre I.D.-modeller.

Modellen, som præsenteres på det kommende motorshow i Genève, får en teoretisk rækkevidde på hele 655 km - inklusive energi regenereret fra bremserne, lyder det fra VW, hvilket formentlig betyder, at der skal trækkes noget fra. Det er dog i alle tilfælde mere end de 400-600 km for de elektriske I.D. hatchback, crossoveren I.D. Crozz og bussen I.D Buzz, hvor den første er planlagt til at komme i 2020, mens de andre følger umiddelbart efter.

Efter flere indledende øvelser viser VW nu en elektrisk limousine, I.D. Vizzion, der skal bide skeer med Tesla S, og som ifølge visse medier bliver den reelle efterfølger til den store Phaeton, der udgik af produktion for et par år siden.

Ifølge VW styres bilen med gestikuleren eller stemmestyres gennem en virtuel vært. Det hele afhænger dog også af den omkringliggende infrastruktur for selvkørende biler, og derfor har VW ikke sat en dato for dette. Den 5,11 meter lange I.D. Vizzion er udstyret med en 225 kW-elmotor, svarende til 306 hk, der betyder, at bilen kan nå en topfart på 180 km/t, mens lithium-ion-batteriet er på 111 kW.

VW nævner ikke noget om den mere avancerede solid-state-teknologi til batterier, som bl.a. danske Henrik Fisker og Toyota arbejder med til nye projekter. Bilen har to elmotorer, der trækker på hver sin aksel og på den måde giver bilen firehjulstræk, mens et intelligent styresystem skal give optimalt vejgreb og være med til at optimere energiforbruget ved kørsel.