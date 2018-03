Middelfart: Forår er lig med fornyelse inde og ude. På den baggrund inviterer Huset Middelfart til messen "Forår i Huset", som finder sted 24. og 25. marts fra klokken 10-17.

Over 150 stande byder sig til med et stort udsnit af produkter og brands inden for blandt andet badeværelser, vinduer og døre, outdoor living, fritidshuse og bæredygtigt byggeri.

- Vores styrke er, at flere af standene er permanente. Det betyder, at det er muligt at hive i skufferne, dufte træet i fritidshusene og høre varmepumpernes lydniveau. Herudover har vi en række uvildige byggerådgivere, som tilbyder de besøgende helt gratis rådgivning, fortæller messeansvarlig Trine Duus Andreasen i en pressemeddelelse.

Hun påpeger, at Huset Middelfart har gjort meget ud af, at der er noget at komme efter uanset alder og køn.

- Vi oplever ofte, at mændene har behov for at mærke og teste produkterne, mens kvinderne er mest interesserede i, hvordan løsningerne kan indgå i den øvrige boligindretning og stil, siger Trine Duus Andreasen.

På messen vil der være gratis balloner til børnene, en helt ny og stor naturlegeplads, malebøger og slik på standene. /EXP