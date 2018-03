Droner kan give mere effektiv rydning af motorvejen efter uheld, så trafikken hurtigere kan køre igen, mener Dansk Erhverv. Fyns Politi er enig og bruger allerede praksissen på forsøgsbasis.

To gange er det sket i denne og sidste uge. E20, Fyns hovedfærdselsåre, lukkede i begge retninger efter større uheld, hvor motorvejen i flere timer var forvandlet til parkeringsplads for tusinder af utålmodige bilister. Konsekvenser, man kan tale med om hos vognmandsfirmaet Alex Andersen Ølund A/S, hvis transporter af frugt, grønt og blomster tit sidder fast på den Fynske Motorvej. - For os betyder det hver gang tabt arbejdsfortjeneste og ekstra lønudgifter. Men det er værst for vores kunder, som venter på at kunne pakke om og sende videre. Forsinkes vi ét sted, forplanter det sig ned gennem alle led hos kunderne, siger direktør Ib Andersen, som knytter håb til, at myndigheder i fremtiden vil kunne fjerne havarerede biler hurtigere fra vejen.

Brug droner ved uheld

Samme ønske lyder fra Dansk Erhverv. - Det koster en glødende formue for samfundet, når trafikken går helt i stå, siger Jesper Højte Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur ved Dansk Erhverv. Selve den fysiske oprydning kan dog næppe accelereres meget: - Det er der gode folk, der kan finde ud af, og som har det rigtige udstyr til, siger han. Til gengæld kan tiden, som efter uheld bruges på undersøgelser og dokumentation, forkortes. Og løsningen fra Dansk Erhverv falder godt i hak med tidsånden: droner. - Efter uheld laver man kortlægning af, hvor bilerne ligger i forhold til hinanden, af længden af bremsespor og den slags. Det er for at bestemme, hvad der er sket og fastslå et eventuelt spørgsmål om skyld. Alt det gøres fra landjorden og tager tid, og først bagefter kan bilerne flyttes. Hvis man nu havde en drone til at affotografere, videofilme og kortlægge hele området, er vores påstand, at man kan flytte bilerne hurtigere og gennemgå materialet bagefter, siger Jesper Højte Stenbæk. Politi og beredskab bruger allerede droner til andre opgaver. Det skal blot udbredes, mener Dansk Erhverv. Fagchefen understreger dog, at hvis der er personskade, så kan oprydningen og opklaringen ikke skyndes på. Der må den tage, den tid den tager.

Politi: Droner batter ikke mest

- Der er helt klart noget at hente, lyder det fra viepolitiinspektør Kim Munksgaard ved Fyns Politi om Dansk Erhvervs udspil. Han står i spidsen for det projekt, Fyns Politi siden sidste år har været en del af sammen med Rigspolitiet, og som skal munde ud i retningslinjer for, hvordan politiet kan bruge droner i dets arbejde. Dermed er politikredsen den eneste i Danmark, som har gjort sig systematiske erfaringer med at bruge droner ved større ulykker. - Men i forhold til Dansk Erhvervs forslag vil jeg sige, at jo, det er godt at bruge ved uheldsstedet som et supplement. Men det er ikke her, det batter mest, siger han. - Det giver endnu større værdi i forhold til at udpege alternative ruter til bilister, opdage følgeuheld og generelt få overblik over hele situationen, har vi erfaret. De ting er mindst lige så vigtige, når vi taler om at få trafikken til at glide igen, siger Kim Munksgaard. Fyns Politi har benyttet droner ved tre-fire større uheld, oplyser vicepolitiinspektøren. Dog ikke ved de seneste to lukninger af E20.

Forsinkelse skader firmas image