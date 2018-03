Debat: Nordfyn i den digitale tidsalder

Læserbrev: Vi kan næsten ikke følge med. De digitale udfordringer og muligheder vokser løbende og kræver efter min opfattelse et særskilt politisk fokus. Den digitale udvikling er så gennemgribende i vores hverdag, og vi skal virkelig tænke os om ift. den service, som vi yder over for vores borgere, unge som ældre samt kommunens erhvervsliv.

Senest har vi i Børne- og Unge-udvalget set, at det er nødvendigt at få sat IT-strategien under en nærmere drøftelse - det var en virkelig fornuftig og nødvendig beslutning, der i den grad understøttes fra det Konservative Folkeparti. Udviklingen af IT på Børne- og Unge-området - både fra indkøb af udstyr/hardware og forskellige systemer, der er i virke, men som også venter lige rundt om hjørnet til selve driften - er et klart eksempel på, hvordan vi i Nordfyns Kommune har udfordringer, der kalder på, at vi trækker lidt i bremsen og grundigt overvejer, hvor vi er på vej hen, og om det er den rigtige vej? Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

IT-området har heldigvis været prioriteret på Nordfyn, men udnytter vi ressourcerne bedst muligt? Det mener jeg ikke. Lad os få nedsat et §17 stk. 4-udvalg for IT og digitalisering, der på rådførende vis kan være med til at bringe Nordfyns Kommune mere sikkert og velovervejet videre ind i den digitale tidsalder.

I sådant et udvalg vil det være oplagt med repræsentanter fra blandt andet vores erhvervsliv, ældre-, skole- og socialområdet. Jeg er sikker på, at det vil kunne skabe mere sammenhæng i vores IT-løsninger og ikke mindst mulighederne, som vi står over for. Inddragelsen af borgere og de direkte brugere af vores systemer er i den grad vigtig - særligt når det kommer til den øgede digitalisering, der foregår i sit helt eget tempo.