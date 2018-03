Forening for vinterbadere i Middelfart inviterer folk med lyst til en kold dukkert til at prøve sig selv af i Lillebælt med hjælp fra erfarne vinterbadere.

Middelfart: Vinterbaderne i Middelfart har travlt, og den nye forening bag vinterbaderne har ikke gjort interessen mindre. Men ét er interesse, noget andet er at smide klunset og hoppe i det kolde og frysende Lillebælt. Mange har ifølge foreningen interesse i at prøve vinterbadning, men mangler modet eller viden om, hvordan man hopper i bølgen blå med is på.

På den baggrund har vinterbaderne taget initiativ til at afvikle en workshop i vinterbadning søndag 8. april. Her kan folk, som mangler det sidst puf fra broen, få hjælp af erfarne vinterbadere til at tage det afgørende spring ud i baljen.

- Vi fortæller kort omkring vinterbadning. Hvad det gør ved kroppen, hvordan man skal reagere og ikke mindst, hvordan det føles. Herefter vil man enkeltvis blive taget med ud på broen og få lov til at tage sig den tid, der skal til, for at tage springet, oplyser vinterbadernes formand, Kasper Kiltang. Arrangementet er henvendt til alle, som ikke har prøvet vinterbadning før, men som har en interesse for det kolde element. Tilmelding skal ske senest 3. april på middelfarthavbad@outlook.com. /EXP