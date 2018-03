Middelfart: Kræftens Bekæmpelse afholder i år landsindsamling søndag 8. april. Og netop landsindsamlingen er med til at finansiere den rådgivning og støtte til patienter samt pårørende plus forskning og forebyggelse, som Kræftens Bekæmpelse støtter. For kun fire procent af organisationens indtægter kommer fra det offentlige.

Derfor efterlyser Kræftens Bekæmpelse frivillige, der vil være med til at samle ind 8. april i Middelfart og omegn.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen.

Tilmelding kan ske på 70 12 20 18 eller på www.indsamling.dk. /EXP