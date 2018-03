Det mest østlige postnummer i Odense er en blanding af landejendomme og villakvarterer - det er nemmere at gå på nettet end at gå i brugsen.

Det er nemmere at gå på nettet end at gå i en rigtig butik. Især hvis man bor derude, hvor Odense er tæt på at blive til Kerteminde. De elsker at få pakker, og der er rekordhandel på nettet. Postbudene har travlt med at køre netkøbte varer ud, og det er alt fra småting til pakker med fem-ti kilo. Det kan være en elektrisk tandbørste eller tolv flasker vin, som er lettere at få bragt til hoveddøren end selv trille ind til forretninger eller indkøbscenter.

- Jeg vil kalde Agedrup-borgerne for e-handelskonger i Odense Kommune, siger Christian Dahl SVendsen, kommunikationsrådgiver for Postnord.

- 5320 Agedrup er ubestridt det mest pakkemodtagende postnummer i Odense. Nye tal viser nemlig, at Agedrup lægger sig forrest som det lokalområde i Odense Kommune, der i snit får besøg af pakkeposten 10,9 gange årligt. Det var tallet for 2017, oplyser kommunikationsrådgiveren.

Omregnet betyder det, at hver husstand hver måned modtager en Postnord-pakke. Til sammenligning kommer 5250 Odense SV ind på en andenplads med 9,8 pakker pr. husstand i snit. Odense NØ 5240 (Vollsmose) får i snit 6,9 pakker på husstand og i Assens er det kun halvt så mange som i Agedrup, der går på nettet og bestiller. Pakkeleverancen når her op på 5,5 stykker om året.

- Vi kan se, at flere og flere danskere handler på nettet, fordi det er nemt og bekvemt i en travl hverdag. Og de har i den grad taget nethandlen til sig i Agedrup, hvor vores pakkebude leverer ekstraordinært mange pakker, siger Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver hos Postnord.