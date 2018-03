- Med de forbedringer, der sker i Ejby for tiden, må vi ikke opgive troen på en ny butik i Ejby Boghandel, siger formanden for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma (V).

Ejby: Politikerne i Teknisk Udvalg valgte at lytte til Ejby Handel og vendte tommelen nedad, da de i denne uge skulle tage stilling til Lerbjerg VVS's ønske om at omdanne Ejby Boghandel til boliger. Det betyder, at der ikke umiddelbart er udsigt til nyt liv i Algade 10, som det tidligere boghandlerpar Ulla og Sten Bertelsen forgæves har forsøgt at sælge i fire år. - Vi er kun interesseret, hvis vi må lave lejligheder, for det er urealistisk at tro på en ny butik i ejendommen. Nu vender vi i stedet blikket mod andre tomme erhvervsbygninger i udkanten af Middelfart Kommune, hvor vi kan få lov at omdanne til boliglejemål, siger den ene af de to indehavere af det ét år gamle Lerbjerg VVS i Middelfart, Simon Madsen.

Giver lokalet en ny chance

Sagen har været sendt til orientering hos Ejby Handel. De handlende har svaret, at de modsætter sig det ansøgte, da de mener, at Algade 10 er en markant handelsbygning, der ligger indenfor det, der bør betragtes som det centrale handelsområde i Ejby. - Det er selvfølgelig ærgerligt for ejerne, at de ikke får solgt deres ejendom. Men vi har i udvalget været enige om at lytte til Ejby Handel og give lokalet en chance - ikke mindst set i lyset af de forbedringer, der sker i Ejby midtby for tiden. Vi bliver simpelthen nødt til at tro på en effekt af den indsats. Alt andet ville være at kaste håndklædet i ringen, siger formanden for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma (V), der ikke vil afvise, at det kan ende med boliger i boghandlen på et senere tidspunkt. - Men nu må vi lige se tiden an, siger hun uden at ville lægge sig fast på nogen eksakt tidshorisont.

Skuffet over handelsforening