Middelfart: Glade børn lærer bedst. Sådan kunne en let omskrivning af et kendt ordsprog beskrive, hvordan det går på Middelfart Kommunes folkeskoler. Kvalitetsrapporten 2016/2017 viser nemlig, at der fortsat er høj trivsel, samtidig med at karaktergennemsnittet er stigende. Og særligt et sted i kommunen har man rykket sig. I Fjelsted Harndrup Børneunivers har alle elever således tilkendegivet, at de trives godt på skolen, og hvis man spørger skoleleder Else Hansen er der flere årsager til det flotte resultat. Ikke mindst, at man aktivt tænker på trivsel i hverdagen gør en forskel.

- Vi har fokus på trivsel hver eneste dag, og vi ser det enkelte det barn. Jeg tror, at det gør en rigtig stor forskel, at man føler sig set, og det gør, at vi kan handle hurtigt, når der er brug for det. Derudover arbejder vi også meget for at dyrke fællesskabet og for at alle skal have en ven, udtaler hun i pressemeddelelsen, hvortil skoleudvalgsformand Jens Backer Mogensen (S) tilføjer:

- Det daglige fokus på trivsel på de enkelte skoler er helt afgørende. Eksempelvis har Fjelsted Harndrup Børneunivers haft stort fokus på trivslen og det afspejler sig i trivselsmålingen, hvor tallet er steget op til 100 procent i 2015/2016 og 2016/2017.