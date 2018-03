(Opdateret klokken 12.45 med Anders Høxbro Rolds fulde navn)

Marstal: Mennesker mødes, sød musik opstår, og af og til resulterer det i et barn. Nogle gange, uden at man bagefter ved, hvem der er far.

Sådan er det for Anders Høxbro Rold. Han leder, i samarbejde med tv-produktionsselskabet "Must", efter oplysninger, der kan lede ham til hans biologiske far.