Fredericia: Torben Hansen har et engagement uden sidestykke. Han vil altid gå de ekstra skridt, der er nødvendige.

Sådan lød nogle af ordene om Solstrålens leder, som onsdag aften blev kåret som "Årets Frederik". Fredericia Museums Venner stod bag uddelingen ved foreningens årsmøde.

Ordene var skrevet i indstillingen af Torben Hansen, som gennem mange år har gjort et stort arbejde i værestedet Solstrålen for tidligere misbrugere.

Årets Frederik Prisen "Årets Frederik" blev indstiftet i 2001. En lang række forskellige personer har modtaget prisen, og blandt dem er:



Ambulancelæge Mogens Zarling, Johannes Lund Nielsen, Arlette Andersen, Søren Møller og Helle Lillethorup. I alt er prisen blevet uddelt 18 gange.

- Solstrålen er blevet hans liv. Nu er han folkepensionist men timeansat to timer om dagen, og så bruges resten af dagen i arbejdet omkring Solstrålen og dens brugere. Det er ham, som man fra væresteder rundt om i landet henvender sig til for at søge råd og inspiration. Han sidder i fire bestyrelser: Landsforeningen af Væresteder, Boligforeningens bestyrelse og naturligvis Solstrålen og Solstrålens Idrætsklub (SIK), sagde formanden for Fredericia Museums Venner, Ole Engberg, som også er sognepræst i Bredstrup Pjedsted.