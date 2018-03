Public service: Det er næsten ikke til at bære - medmindre, man kan holde fingene fra tænd/sluk knappen på sine elektroniske medier. Man kunne næsten få den kætterske tanke, at DR's ledelse og øvrige formandskab er i færd med at provokere den danske befolkning - i ly af en eller anden sikkerhed for, at uanset, hvor ringe og i hvilken grad, der dækkes med såkaldt "public service", er DR og DR/TV's ledelse og ansatte sikret. Tanken kunne endog opstå, at det politiske apparat, der skulle træffe egentlige beslutninger omkring omfanget af midler til driften af de statsdrevne medierne, ikke har bevæget sig siden Statsradiofoniens indførelse.

Tag nu lige at sætte den dagsorden, der betinger, at hele Danmarks offentlige public service-udbyder, betragtes som ikke-eksisterende, og genskabes som et nyt og effektivt apparat til gavn for landets borgere. Det er trods alt derfra, midlerne stammer.

Et enkelt eksempel er de såkaldte "sidste nyheder" på tekst-tv ikke sjældent stammer fra samme "sidste nyheder" fra den foregående dags distribution. Ikke mindst omkring week-enden synes der at være lukket for muligheder for sende friske "sidste nyheder". Den største sendeflade består (lidt overdrevet) yderligere mest i genudsendelser af genudsendelser. Kom nu i gang, derinde.