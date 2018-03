OK18: Hvad er det en måske kommende storkonflikt i det offentlige reelt drejer sig om?

Det drejer sig bl.a. om en frokostpause der skal skrives ind i overenskomsterne, om en lønudvikling der følger de overenskomster der er indgået på det private arbejdsmarked, samt en arbejdstidsaftale for lærere på alle typer af institutioner, så de har forhold der ligner andre offentlige ansattes.

Som jeg ser det, drejer det sig ligeså meget om hvordan det offentlige arbejdsmarked skal se ud i fremtiden. Vil det stadig være attraktivt at arbejde og søge ansættelse i det offentliges tjeneste - eller skal det være et andenrangs arbejdsmarked? Jeg gætter på, at årsagen til de massive lockoutvarsler de offentlige arbejdsgivere, med Moderniseringsstyrelsen som dirigent, har udsendt, også er med den baggrund - altså hvordan det fremtidige offentlige arbejdsmarked skal se ud efter 2018.

Som vi så i 2013 med lærerlockouten, skulle lov 409 bl.a. bruges til at finansiere nye reformer på skoleområdet. Historien har efterfølgende vist, at det indgreb der blev foretaget efter 25 dages lockout, sandsynligvis var planlagt allerede inden OK13 forhandlingerne gik i gang.

Det man nu kan frygte, er at arbejdsgiverne igen har koordineret deres forhandlinger, således at resten af det offentlige arbejdsmarked bliver berøvet deres overenskomster ved et nyt lovindgreb, for at udgifterne kan holdes nede i den offentlige sektor og sparede lønkroner kan være med til at finansiere driften.

Skulle det ende med en storkonflikt, som jeg ikke ønsker, er det kampen for fremtidens offentlige arbejdspladser vi skal kæmpe. Det kan godt være at de unge mennesker på forskellige uddannelsesinstitutioner bliver ramt af manglende undervisning og eksamener, ligesom børnene i folkeskolen og de små i børnehaverne bliver sendt hjem, men det er også deres kamp der nu skal kæmpes, såfremt de engang i bliver ansat i det offentlige. Vi skal kæmpe for at de offentlige arbejdsgivere respekterer "Den Danske Model" og at forhandlingerne skal være frie og lige og ikke styret politisk.

I bund og grund handler det om, hvilken type samfund vi ønsker i fremtiden. Jeg ønsker et samfund, hvor der er respekt omkring- og tid til den enkelte borger, ung som ældre, privat eller offentligt ansat, vi er afhængige af hinanden. Jeg ønsker et samfund, hvor vi alle føler os værdsat for det, vi bidrager med til fællesskabet. Et helt Danmark.