Skamløst at tømme Landsbyggefonden for at finde penge til ghettoudspil

Ghettoudspil: Den 1. marts fremlagde regeringen et udspil til bekæmpelse af parallel-samfund. Et udspil med i alt 22 punkter. Nogle af elementerne er gode, men finansieringen er uacceptabel.

Regeringen vil anvende 12 milliarder af Landsbyggefondens midler til at finansiere indsatsen mod parallelsamfund. Jeg finder det meget mærkeligt, for statsministeren erkendte ved fremlæggelsen, "at skiftende regeringer ikke har formået at løse problemerne med nu i alt seks ghettoplaner siden 1994" og "at det derfor er en samfundsopgave at løse udfordringerne".

Landsbyggefonden er de almene beboernes opsparing. Når regeringen skamløst vil anvende 12 mia. kr., går det ud over meget nødvendigt renoveringsarbejde i boligområderne. En politisk kommentator skrev: "Tænk, hvis man havde beslaglagt boligejeres friværdi til at løse et samfundsproblem, men det er faktisk hvad det svarer til. Midlerne i Landsbyggefonden er de almene lejeres friværdi".

I forbindelse med en offentliggørelse af en analyse af Landsbyggefondens økonomi udtaler transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen: "Regeringen vil på den baggrund komme med et oplæg til en ny boligaftale, der skal udmønte midler til både renovering, bedre infrastruktur og boligsociale indsatser m.v. i den almene boligsektor".

Boligselskabernes Landsforening vil offentliggøre en liste over alle de renoveringer, som står i kø til Landbyggefondens renoveringsordning. Den vil være opdelt på kommuner, så alle hurtigt kan se, hvem der står i kø. Og det er vel at mærke en kø, som kan vil blive forlænget i årevis, hvis regeringen kommer igennem med sin finansiering af udspillet om parallelsamfund.

Min holdning meget lig med statsministerens: "Det er en samfundsopgave at løse udfordringerne" - og ikke beboerne i de almene boliger alene.