Pressen skal ikke blæse frygten op - hadkampagnen der ingen ende vil tage

Drikkevand: I denne uge eksploderede nyheden om at man kan spore desphenylchloridazon i drikkevandet mange steder i Danmark i pressen. Igen og igen ser vi dansk landbrug hængt ud som nogle svin, der er ligeglade med borgerne og miljøet.

Hvis det nu var sandt, var det vel rimeligt nok, men når det at drikke et glas "forurenet" drikkevand i Danmark giftighedsmæssigt overgås tusind-fold af det at drikke et glas cola, kaffe eller endnu værre rødvin. Så hopper kæden af. Tager man den totale påvirkning af pesticider, så kan man ikke engang måle hvor mange danskere, der dør af det. Man kan kun beregne det, så få er der tale om - og tallet lander på mindre end én.

Til sammenligning dør f.eks. 100 danskere af afbrænding af biobrændsel, ud fra disse typer beregninger. Og det er en adfærd som politikerne i disse dage kæmper for at forøge. Der dør hundreder i trafikken og tusinder af alkohol og tobak. Målbart og faktuelt. Og det forbyder man ikke. At visse politikere måske har en agenda i at tale til et vælgersegment, der totalt har glemt, at vi for 100 år siden ofte måtte gå sultne i seng, og at landbruget i dag har æren for at det aldrig mere er tilfældet, det kan man måske forstå.

At visse interesseorganisationer kan score millioner på at sælge et drømmebillede om en "giftfri" verden, og at visse personer vil betale for at blive forført af denne drøm, upåagtet at den åbenlyst er løgn, det er også forståeligt om end trist. Men at den danske presse, som burde være ganske veluddannet og på papiret også objektiv, hopper med på vognen og hænger et erhverv ud, der på verdensplan ligger i den absolutte elite, hvad angår fødevaresikkerhed og miljøvenlighed, det er mig simpelthen ubegribeligt.

Netop pressen burde se det som en æressag ikke at blæse frygt og skræmmekampagner op, men at sørge for en sober og fakta-baseret oplysning af borgerne. Risikoen for at en landmand bliver så ked af tingene pga den evindelige hetz og tager livet af sig selv er meget større end sandsynligheden for at en dansker dør som følge af de plantebeskyttelsesmidler den samme landmand bruger. Stop hetzen. Få fokus på fakta og reel oplysning. Vi kan ikke være andet bekendt.