- Film- og kommunikationsbureauet Signafilm er på tre år vokset til næsten 20 ansatte i Aarhus og København. Væksten skyldes, at virksomheder for alvor er ved at få øjnene op for, at godt fortalte historier på video er den mest effektive markedsføring på online medier, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Virksomheden producerer allerede film og kommunikation for 350 virksomheder i hele landet. - Med en ambition om at levere film og kommunikation til faste lave priser er det vigtigt for os at kunne levere journalistisk bearbejdede film hurtigt og effektivt til de mange kunder, vi allerede har i Trekantområdet, fortæller direktør Jan Tanderup Petersen i en pressemeddelelse. Jan Tanderup Petersen har som mål, at virksomheden fordobler både omsætningen og antallet af medarbejdere i 2018. - Vi har allerede mange af vores kunder placeret i Trekantområdet, og der er en lang række nye spændende kunder på vej. Vi ved, at markedet og interessen for vores produkter er der, så nu handler det for os om at skabe en tilstedeværelse og komme endnu tættere på kunderne, lyder det fra Jan Tanderup Petersen. Signafilms filosofi er, at alle virksomheder har en unik historie, og det er den, virksomheden ønsker at fortælle for kunderne.