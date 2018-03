Egeskov: Publikum får mulighed for at tale med - og stille kritiske spørgsmål - når administrerende direktør i Danske Bank, Thomas F. Borgen, gæster Heartland Festival om godt to måneder.

Thomas F. Borgen, der er en af landets mest indflydelsesrige erhvervsmænd, deltager i et af festivalens "Talks"-arrangementer, og som noget nyt får publikum lov at deltage i samtalen. Moderator er Rune Lykkeberg, der er chefredaktør på Information.

- Det er vigtigt at skabe åbne, kritiske, konstruktive samtaler mellem borgere og vores samfunds mest indflydelsesrige aktører. Jeg tror, at vi ved for lidt om bankernes verden. Finansindustriens hovedpersoner skal have kritiske spørgsmål, og vi skal aktivt opsøge en nuanceret viden om deres betydning i verden. Borgen er den helt rigtige at tale med: Efter min mening er han det tætteste, den danske bankverden kommer på en statsminister, udtaler programchef på Heartland Festival, Rasmus Quistgaard, en pressemeddelelse.

Heartlands Talks-program tæller ud over Thomas F. Borgen forfatter Salman Rushdie, filosof Slavoj Zizek, journalist Günter Wallraff, forfatter Kristian Husted, forsker Bodil Pedersen og forfatter Mithu Sanyal. Heartland Talks er skabt i samarbejde med en række af Danmarks bedste forlag, blandt andet Gyldendal, Lindhardt & Ringhof og Tiderne Skifter og med støtte fra Goethe Institut Dänemark.

Heartland finder sted 31. maj til 2. juni, og i løbet af de næste uger vil festivalen føje flere navne til programmet.