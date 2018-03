Svendborg: Han kan både være imødekommende og brutal. Vurderingen kommer fra TV2s USA-korrespondent Jesper Steinmetz og den er møntet på den omstridte amerikanske præsident, Donald Trump, der for godt et år siden rykkede ind i Det Hvide Hus. Steinmetz har mødt Donald Trump ved fire lejligheder, og han kommer nu til Svendborg for at give sit bud på, hvad er fik amerikanerne til at vælge Trump, og hvad det gør ved USA, at han nu leder landet.

Jesper Steinmetz har været USA-korrespondent i syv år, og han besøger Borgerforeningen i Svendborg tirsdag en 20. marts. Det koster 275 kroner at få lov til at lytte med, og billetter kan købes på ticketmaster.dk (gru)