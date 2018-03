Tidligere formand for Det Dyreetiske Råd, Peter Sandøe, mener, at kritikere af fortællingen om rådyret Piv, der er flyttet ind hos et ægtepar på Sydfyn, bør sænke skuldrene.

- Jeg har simpelthen ikke lyst til at deltage på landsdækkende tv, så derfor fik de et pænt nej, siger Anne Albjerg, som dog sagde ja til et hold studerende fra journalistuddannelsen på Syddansk Universitet.

Ægteparret har fået masser af opbakning til den ellers ulovlige aktion fra nær og fjern og diverse debattører i kommentarspor og på sociale medier, mens Dyrenes Beskyttelse og en vildtkonsulent tager afstand.

Peter Sandøe, professor i bioetik ved Københavns Universitet og tidligere formand for Det Dyreetiske Råd, kalder det et generelt problem, at vilde dyr ikke vil blive på deres plads i naturen, men i forskellige sammenhænge rykker tæt på mennesker.

Han vurderer, at der formentlig ikke er noget dyreværnsmæssigt problem i, at et enkelt rådyr lever hos mennesker.

- Personligt har jeg ikke det store problem med historien, da hjorten efter alt at dømme bliver fodret og passet. Få nu skuldrene ned. Der er nogle dyr, der kan "gå på tværs". Det har vi set med for eksempel ræve og forskellige former for fugle, som kan leve som delvist tamme og delvist vilde dyr, lyder det fra professoren.

- Der er også folk, der tager pindsvin til sig. Det påvirker ikke den vilde fauna, når enkeltdyr forvilder sig ind i en have. Jeg vil tage det stille og roligt, tilføjer Peter Sandøe.

Han mener, at den store opbakning til ægteparret er et udtryk for, at vi ser på dyr med to forskellige sæt øjne; at de vilde dyr både skal beskyttes, men samtidig leve deres eget udsatte liv i naturen.

- Man kan kalde det Bambi-syndromet, og vi har konflikterne hele tiden, konstaterer Peter Sandøe, der blandt andet nævner debatten om giraffen Marius fra København Zoo, der tilbage i 2014 blev aflivet under stort ramaskrig fra især udlandet.

Professoren henviser også til USA, hvor man visse steder går skridtet videre. Her er eksempler på, at når man ikke kan få sig selv til at skyde vilde hjorte, som der ifølge Peter Sandøe er for mange af. Her er man begyndt at give dyrene midler, som gør, at de ikke kan formere sig, lige som man kender det fra hunde og katte.

- Så langt er vi slet ikke nået, og danskerne er også relativt jordbundne, siger han