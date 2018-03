Det amerikanske luftfartsselskab United Airlines er inde i en uheldig periode med hensyn til transport af kæledyr.

Senest er det lykkedes for selskabet at sende en hund til Japan.

Dyret skulle ellers have været om bord på et fly til Kansas City i USA, skriver nyhedsbureauet AP.

Kara Swindle og hendes to børn fløj tirsdag fra Oregon til Kansas City i Missouri med United Airlines.

Efter ankomsten skulle de i lufthavnen afhente den ti år gamle schæferhund Irgo, men i stedet fik de udleveret en granddanois.

Det viste sig, at Irgo var blevet sat på et fly til Japan, som egentlig var destinationen for den hund, som var med maskinen til Kansas City.

Schæferhunden blev derefter sat på et fly tilbage til Kansas City fra Japan. Det er uklart, om hunden har afsluttet sin lange rundrejse og er ankommet til USA, skriver AP.

Nyheden om fadæsen kommer, efter at en anden hund døde på et fly fra United Airlines.

En stewardesse havde tvunget en kvindelig passager, der rejste med en hundehvalp i et bur, til at flytte buret væk fra midtergangen og op i bagageboksen over sædet.

Trods protester fra kvinden insisterede kabinebesætningen på, at hunden blev i det aflukkede rum. Herfra kunne den ifølge The New York Times høres gø, da flyet lettede, men siden gav dyret ikke lyd fra sig.

Da flyet fra Houston ankom til La Guardia-lufthavnen i New York blev hvalpen fundet død af sin ejer.

United Airlines har ifølge The New York Times taget det fulde ansvar for hændelsen og beklaget over for familien.

De amerikanske luftfartsmyndigheder oplyste onsdag ifølge Reuters, at episoden med hvalpen bliver undersøgt.

Desuden har senator John Kennedy i et brev til topchefen for United Airlines udbedt sig en forklaring på det store antal kæledyr, der er døde i selskabets varetægt, skriver Reuters.