Der er udsendt en varsel om hajer på den australske vestkyst efter et formodet angreb på to drenge.

To australske drenge formodes onsdag aften at være blevet udsat for et hajangreb på den australske vestkyst.

Drengene er omkring ti år, og de pådrog sig begge skader på benene med få minutters mellemrum. De befandt sig blot tre meter fra kysten, da de blev angrebet ved Watermans Bay Beach i det nordlige Perth.

- De to personer forlod stranden, og deres skader blev behandlet af en læge, oplyser myndighederne i staten Western Australia.

Efter angrebet er der torsdag blevet udstedt et varsel om hajer i området.

Sidste år blev der registreret i alt seks angreb i Western Australia. På tværs af hele Australien blev der i 2017 registreret 15 angreb.

En 17-årig pige blev sidste år dræbt, da hun surfede ved statens sydkyst. Yderligere to personer blev såret i Western Australia i 2017.

I alt er 15 personer blevet dræbt af hajer i staten siden 2000.

De seneste 100 år er der blevet registreret 567 uprovokerede hajangreb i hele Australien. 134 mennesker er blevet dræbt, mens 320 er blevet såret.