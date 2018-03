støv

Et vandgardin, som kan dæmpe støvet fra lastning af korn, er en af de muligheder, som ADP A/S og Fredericia Shipping også overvejer i Oceankajen. Gardinet skal forhindre støv i at brede sig til naboen Fredericia Lystbådehavn, hvor man i begyndelsen af marts oplevede de massive støvgener.

Kommunen havde bedt Fredericia Shipping om at modificere det udstyr, man benytter ved lastningen for at sikre, at det støver så lidt som muligt også ved høj sø.

Hvorvidt det rent faktisk var kornstøv fra Fredericia Shippings lastning, der fløj ind over hegnet til naboen, er Fredericia Kommune i færd med at få undersøgt. Der blev taget prøver på havnen, og de er sendt til laboratorieundersøgelser.

- Vi har forespurgt det laboratorium, vi anvender, om det er muligt at gennemføre en sammenlignende analyse/undersøgelse af dels støv opsamlet i lystbådehavnen og ved det pågældende skib, der blev lastet. Vi har i den forbindelse modtaget et svar, der rejser tvivl om mulighederne for at gennemføre en undersøgelse, der munder ud i et egentligt resultat. Vi har imidlertid bedt laboratoriet om at gennemføre undersøgelserne og afventer et resultat, der forventes at foreligge indenfor de næste 3 uger, oplyser kemiingeniør Henrik Aagaard Jørgensen fra Fredericia Kommune.