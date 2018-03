- Jeg er glad, stolt og beæret. Jeg synes, det er flot. Når det er enstemmigt, giver det et godt rygstød til det arbejde, der skal laves, og det er jeg glad for, lød det fra Ulla Larsen kort efter valget på generalforsamlingen, der fandt sted på Ollerup Gymnastikhøjskole.

Svendborg: Hun var bare tre stemmer fra at få fire år mere i byrådet i Svendborg. Og efter 28 år som lokalpolitiker krævede stemmetallet ved kommunalvalget i november lidt mere end bare et skuldertræk at fordøje for den erfarne Venstre-kvinde Ulla Larsen.

For Ulla Larsen krævede det ikke ret mange overvejelser at nå frem til beslutningen om at melde sig som Poul Webers efterfølger på formandsposten.

- Jeg har altid på en eller anden led været en del af en organisation, så det forekommer mig ganske naturligt. Og så synes jeg, det er en spændende tid. Det er en brydningstid på mange områder, og Venstre skal have en holdning til mange ting. Jeg synes, det er spændende at være med til at diskuteret alt det igennem og få lagt en retning. Det er sådan noget, jeg altid har gjort og gerne vil fortsætte med at gøre, selv om jeg ikke er politiker mere, siger hun.

Hvilken retning, hun vil være frontkvinde for, vil hun dog ikke sætte ord på endnu. Ét er dog sikkert.

- Venstre har som alle andre partier oplevet faneflugt af medlemmer, så det med at fastholde interessen, også hos yngre mennesker, er helt klart noget af det, vi, lige som alle andre partier, kommer til at arbejde for, siger hun og fremhæver desuden arbejdet med at finde en ny spidskandidat som en af de vigtigste opgaver for den nye bestyrelse.

Ulla Larsen er 62 år og kom ind i kommunalbestyrelsen i Gudme som førstesuppleant i 1988, da borgmester H.J. Bindzus døde. I 1990 blev hun første gang valgt ind. Den nyvalgte formand har tidligere været kulturudvalgsformand i Gudme og socialudvalgsformand i Svendborg. Frem til kommunalvalget var hun gruppeformand for Venstre i byrådet.