Region Syddanmark forsøgte at løse problemet ved at oprette en ny høreklinik i Sønderborg, men ventetiderne har stadig ikke rykket sig. Nu efterlyser udvalgsformand gode idéer fra forvaltningen.

Det gik for alvor galt i forlængelse af en sparerunde i 2015, og siden er ventetiderne på en undersøgelse på en af Region Syddanmarks høreklinikker tordnet i vejret.

I regionen har man forsøgt at afhjælpe situationen ved at etablere en ny høreklinik i Sønderborg, som skulle lette trykket for de andre høreklinikker i Odense, Esbjerg, Vejle og Sønderborg. Men her er ventetiden nu også begyndt at stige, fordi man har problemer med at få ansat de audiologi-assistenter, som skal foretage undersøgelserne.

Hørepatienter sat på hold Regionerne overtog høreapparat-området fra kommunerne pr. 1. januar 2013.I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 valgte politikerne i Region Syddanmark at spare 10 millioner kroner ved at nedsætte kapaciteten på høreklinikkerne.



Forventningen var, at flere patienter ville søge over til de private høreklinikker, men det er ikke sket i så stor omfang som ventet.



I 2017 udleverede Region Syddanmark næsten 20.000 høreapparater til en samlet udgift på omkring 40 millioner kroner.

Det er ellers kun et års tid siden, at formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), til et årsmøde i Høreforeningen lovede, at der i marts 2018 ville være en behandlingsgaranti på tre måneder på den nye høreklinik i Sønderborg. Men ventetiden er nu steget til 36 uger - eller omtrent ni måneder.

Alligevel er det faktisk her, at man kan komme hurtigst til. På Odense Universitetshospital er ventetiden uændret sammenlignet med for et år siden: 121 uger eller to år og fire måneder skal patienterne vente på at komme til.

Og på de andre regionale høreklinikker er ventetiden steget markant på et år. I Esbjerg fra 24 til 60 uger, på den anden klinik i Sønderborg fra 48 til 52 uger og i Vejle fra 74 til 123 uger.