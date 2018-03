Konfrontation

Hun ærgrer sig, børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), over, at millionbesparelser har sendt børnene ud af tandlægestolene og givet flere hullede tænder. Børnetandplejen er nemlig et eksempel på, at forebyggelse virker, mener hun.

På grund af millionbesparelser har børnene fået flere huller, og nogle venter op mod fire år på at blive indkaldt til undersøgelse. Hvordan er det nået så vidt?

- Der er ingen tvivl om, at der er sket store besparelser. Men der var ikke nogle gode besparelser, da den daværende rådmand Brian Dybro i 2013 sad med det store sparekatalog - lige bortset fra forårs-sfo'en. Jeg har tit talt om, hvor vigtig forebyggelse og tidlig indsats er, og her har vi et eksempel på, hvad der sker, når man fjerner det. Børnetandplejen har været det gode eksempel på, at forebyggelse virker, men pludselig får jeg den oplysning, at man først ser børnene hos tandlægen, når de er tre år og ikke som før, når de er halvandet år, og at man har svært ved at leve op til de nationale kliniske retningslinjer om, at der højst må gå to år mellem undersøgelserne.

Er du overrasket over, konsekvenserne af besparelserne er så store?

- Nej, jeg er ærgerlig over det. Men jeg er ikke overrasket, for jeg tror selv på den modsatte effekt. At det betaler sig at investere i forebyggelse, men at man først ser afkastet nogle år senere. Her er det omvendt: At der er gået nogle år, fra man har fjernet et forebyggende tiltag, til man ser konsekvensen. Man dør ikke af at have huller i tænderne, og man får ikke nødvendigvis en dårlig barndom, men jeg kan blive rigtig bekymret for, om vi er med til at skabe en generation med dårlig tandsundhed. De penge, vi har sparet, kommer vi til at bruge på at reparere hullerne.

- Det her er gået for vidt, og jeg vil have bragt det tilbage til den tilstand, hvor vi har en god tandpleje.

Hvad vil du sige til de forældre, hvis børn nu har fået flere huller i tænderne på grund af de politiske beslutninger?

- At jeg retter op på det. Og at jeg har taget det alvorligt fra den dag, jeg blev klar over det.

Går det for hurtigt, når I laver millionbesparelser - er konsekvenserne undersøgt grundigt nok?

- Nej, det går ikke for hurtigt, og jeg tror heller ikke, det er dårligt embedsmandsarbejde. Der var de advarsler, der skulle være, men der var samtidig et kæmpe stort pres på at lave besparelser.

Hvad kan du og de øvrige politikere lære af det her, næste gang I sidder og skal spare millioner?

- Der er den læring, at det betaler sig at forebygge. Og så giver det mig den eftertanke, at vi ikke bare skal tage en ydelse væk, men at en besparelse skal følges op af, at vi gør tingene på en anden måde. Som for eksempel med forårs-sfo'en, hvor vi i stedet for en rå besparelse med færre pædagoger i daginstitutionerne opfandt noget nyt. Det sparede vi fem millioner kroner på, men jeg får ingen klager over forårs-sfo.

En ting er, at børnene nu har fået flere huller. Kommunen opfylder heller ikke indberetningspligten i forhold til tandsygdomme?

- Det er rigtigt. Det må vi se at få bragt i orden. Der er ikke noget lovkrav, man skal tilstræbe at indberette, men vi gør det ikke lige så godt, som vi som stor kommune bør gøre.

Forvaltningen anbefaler at lægge 10 millioner kroner ekstra til børnetandplejens budget på 33,7 millioner kroner. Det er en voldsom stigning?

- Ja, og jeg har spurgt mange gange, om det virkelig er det beløb. Men det er det, og derfor skal vi finde dem. Lige nu ligger vi langt under, hvad andre store byer bruger på tandpleje, og selv om vi finder 10 millioner kroner, vil vi stadig være dem, der bruger mindst per barn og ung. Ligesom vi i øvrigt også er det på alle andre områder i Børn- og Ungeforvaltningen.

Hvor vil du finde pengene?

- Jeg ved det ikke endnu, og jeg ser det ikke som mit ansvar alene. Derfor vil jeg finde ud af det sammen med mit udvalg og min forvaltning. Beløbet er for stort til bare at finde administrativt. Og så er det vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke har grund til at tro, at børnene - når de sidder i tandlægestolen - ikke får den bedste behandling af dygtige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Børnene sidder der bare ikke ofte nok.