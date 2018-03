Efter millionbesparelser er antallet af huller i Odensebørnenes tænder steget. Rådmanden erkender, det er gået for vidt. Der skal tilføres tandplejen 10 millioner kroner for at rette op på problemerne, vurderer forvaltningen.

Børnene har fået flere huller i tænderne. Over halvdelen af børnene venter mere end de anbefalede maksimalt to år på at blive kaldt til undersøgelse. Og så overholder kommunen ikke sin indberetningspligt i forhold til tandsygdomme.

Det har ikke været uden konsekvenser, at politikerne har sparet millioner på den kommunale tandpleje i Odense. Besparelser, der blandt andet har betydet, at børnene siden 2013 først har lagt sig i tandlægestolen som treårige og ikke som før, når de fyldte halvandet år. Og at børn og unge venter op til fire år på en indkaldelse.

- Jeg er ærgerlig over det, for man er gået for vidt. Derfor skal der rettes op på det nu, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), der først trådte ind på rådmandskontoret efter tandbesparelserne.

Med et forebyggende blik lykkedes det ellers Odense Kommune frem mod 2015 at sikre, at færre børn fik huller i tænderne. Men det har besparelserne altså nu forpurret: 33 procent af de syvårige har huller - på landsplan hedder det tal 27.

Børnetandplejen i Odense har i dag et samlet budget på 33,7 millioner kroner, og det er Børn- og Ungeforvaltningens vurdering, at der er brug for yderligere 10 millioner for igen at sikre gode tænder hos byens yngste.

- De penge skal findes, understreger Susanne Crawley Larsen, der endnu ikke vil give bud på hvor.

- Det vil jeg finde ud af sammen med mit udvalg og min forvaltning. For beløbet er for stort til bare at finde det administrativt.