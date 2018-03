Hun har været daglig leder i næsten trekvart år. Men uden et veteranhjem har Hannah Merete Ussing indtil videre mest arbejdet på de indre linjer i forhold til at skabe et netværk for den mindre gruppe fynske veteraner, som foreningen bag det kommende veteranhjem allerede har fat i. Men til efteråret rykker hun ud fra sit midlertidige kontor på Soldaterhjemmet Dannevirke på Sdr. Boulevard og ind i et helt nyt veteranhjem på grunden lige bagved. Ind i et veteranhjem der som det eneste sted i landet er nybygget til formålet.

- Jeg glæder mig. Det bliver fantastisk at få et sted, der er bygget som veteranhjem, og hvor det er muligt at skabe et fristed, hvor man som veteran kan få hjælp, siger Hannah Merete Ussing.

Hun er egentlig uddannet pædagog, siden med en kandidat i mellemøststudier. Men det var under en udstationering på Vestbredden i to perioder fra 2004 til 2007 som hebraisk talende observatør og forbindelsesofficer for Udenrigsministeriet, at hun fik øjnene op for, hvad krig kan gøre ved mennesker.

- Det er let at se, hvis nogen har mistet et ben eller kommer hjem med andre fysiske mén. Men det, der er sket indeni, har vi været alt for dårlige til at opdage og gøre noget ved herhjemme. Så da muligheden for at blive leder for veteranhjemmet opstod, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville søge, som hun siger.

Da havde hun allerede meldt sig ind i foreningen bag veteranhjemmet, for at gøre en forskel.

Hun fik jobbet, og det har allerede vist hende, at det gør en stor forskel, når hun er med til at skabe netværk mellem de fynske veteraner og netværk til veteraner andre steder i landet. Lige nu arrangerer hun møder for en gruppe på cirka 25 fynske veteraner og deres pårørende, og det er tydeligt at se, at det begynder at have en effekt.

- De er jo ikke soldater for ingenting. De skal have sidste mand med. Veteranerne behøver ikke fortælle hinanden, hvordan de har det. Det ved de andre godt, for de har måske stået i samme situation, og derfor kan de også være med til at hjælpe hinanden videre.

Som daglig leder skal hun have det socialfaglige ansvar for veteranhjemmet, hvor det bliver muligt for op til seks veteraner at bo i en kortere periode. For at få stedet til at fungere skal der dog bruges et korps på 20-25 frivillige, der er klar til at være på stedet og hjælpe til. Og det korps arbejder hun også på at bygge op lige nu, mens håndværkerne bygger veteranhjemmet.

- Det er for sent at gå i gang med det, når veteranhjemmet står klar. Det skal gerne være på plads den dag vi åbner, som hun siger.

Selv om der bliver mulighed for at bo i kortere perioder, så er veteranhjemmet ikke et behandlingshjem. Veteraner med store psykiske problemer skal stadig have hjælp i andre systemer.

Men det skal være et frirum. For nogle i et par timer. For andre i længere perioder.