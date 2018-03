Det startede med en artikel i avisen, hvor formanden for byggeudvalget Steen Møller, fortalte, at man endnu var et stykke fra målet for at gøre rammerne omkring et nyt veteranhjem i orden. Det var lige før jul.

Og onsdag kom folkene bag veteranhjemmet så et stort skridt nærmere målet, da fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat valgte at give en gave på en halv million kroner til at etablere et haveanlæg og en ordentlig sammenhæng mellem det gamle soldaterhjem ud mod Søndre Boulevard og det helt nye veteranhjem i baghaven.

Fonden Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat er en erhvervsdrivende fond med almennyttige formål. Fonden blev stiftet af afdøde grosserer Volmer Rask Nielsen og dennes hustru Kirsten Bryde Nielsen. Volmer Rask Nielsen drev i mange år firmaet P.C. Nielsen og Kemp på Odense Havn. Han var i en periode formand for Industri- og Handelskammeret - det nuværende Fynsk Erhverv. Han var i mange år også formand for Odense Forenede Skydeselskab. Fonden administreres af Maare Advokatanpartsselskab.

- Det er fantastisk at vi nu allerede er halvvejs mod målet. I det hele taget glæder vi os over, at vi har mødt så megen velvilje fra mange sider. Og vigtigst af alt glæder vi os, fordi det gør det muligt at skabe de rigtige rammer om det, vi her på Fyn ikke tøver med at kalde for Danmarks bedste veteranhjem, siger Steen Møller.

Og for advokat Ole Maare, der er administrator for fonden, er det også en glæde at kunne hjælpe projektet et godt stykke hen mod målet.

Fakta: Vejen til et hjem Planerne om at bygge et veteranhjem i Odense blev søsat i september 2014, og i december 2014 fik man de første otte millioner kroner til byggeriet i forbindelse med et nyt forsvarsforlig i Folketinget. Her blev der også sat penge af til et veteranhjem i blandt andet Aarhus. I foråret 2015 vandt Isager Arkitekter med Cornlius+Vöge en idékonkurrence om det nye hjem. I sommeren 2016 donerede A. P. Møllers Fonden 9,6 millioner til byggeriet, og dermed var finansieringen på plads. Første spadestik blev taget i slutningen af august 2017, og rejsegildet ventes at blive afviklet i maj i år. Veteranhjemmet ventes at stå helt klar i efteråret.

- Det glæder os, at vi med fonden kan være med til at give veteranhjemmet den finish, som det behøver. Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev stiftet for at give penge til gode formål, og det glæder os at vi kan være med til at skabe en forbindelse mellem det gamle og det nye, siger Ole Maare.

Mellem det nuværende soldaterhjem og det nye veteranhjem skal der skabes et sammenhængende haveanlæg, og så skal der samtidig åbnes op til soldaterhjemmet, så det bliver muligt at gå mellem de to bygninger på en mere optimal måde end i dag, hvor man skal ind af noget der minder om en baggang - eller hovedindgangen på siden af soldaterhjemmet.

Og mens der blev skålet på donationen, havde håndværkerne travlt med at lægge flere sten og gøre klar til byggeriets næste store fase: At støbe et betondæk, der bliver til gulve på 1. salen. Siden kommer tagspærene, og om alt går vel, regner Steen Møller og resten af byggeudvalget at kunne invitere til rejsegilde omkring 1. maj. I efteråret skulle veteranhjemmet så stå indflytningsklart og det skal gerne være med de sidste donationer, der også skal bruges til en have på den vestlige side ind mod kirkegården.

Den have bliver veteranernes helt egen, bygget op efter deres tanker.