- Vi nåede ikke at blive færdige ved den lejlighed, men begge blev løsladt i den forbindelse. Min klient har hele tiden fastholdt, at han intet havde med røverierne at gøre, og derfor ankede han til frifindelse, siger den 17-åriges forsvarer Mads Kjær Jensen.

Røverierne begik den dengang 17-årige efter eget udsagn, fordi han skyldte hans kammerat penge for en jakke. Der var et udestående på 1000 kroner, og han så ikke andre muligheder end at begå kriminalitet for at kunne indfri gælden. Det blev røverierne mod de to bodegaer. Ifølge hans forklaring fik han udleveret både pistol og maskering af den da 16-årige.

Der har været ført flere vidner i sagen, som har kunnet bekræfte hændelsesforløbene ved de to røverier. Den 16-årige var ikke tiltalt for at deltage i røverierne, men alene for at have tilskyndet til, at de blev begået. De skulle angiveligt også have delt udbyttet fra det første røveri. Røveriet mod Havfruen endte i ingenting, fordi tjeneren fastholdt, at hun ikke havde adgang til kontanter.

De to unge blev anholdt dagen efter det sidste røveri og fremstillet i grundlovsforhør 1. september. Mens den 18-årige har været i arrest, så har den 17-årige været placeret på en sikret døgninstitution.

Anklagemyndigheden gik efter en sanktion på 18 måneder med et mix af betinget og ubetinget fængsel, mens Carsten Hove havde lagt op til et år.

- Det landede lige midt imellem, og det var vi tilfredse med, siger Carsten Hove.

Hverken hans klient eller den 17-årige har siden været i konflikt med loven. De var således også ustraffede inden røverisagen, hvilket sammen med deres alder fik betydning for afgørelsen.