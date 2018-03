Den kinesiske by Haikou har i disse dage fået et odenseansk islæt.

E-sportsforeningen XI Esport fra Odense er nemlig for første gang i foreningens historie repræsenteret ved en stor, verdensomspændende e-sportturnering.

Her spiller 26-årige Mathias Prip med om en bid af en præmiesum på intet mindre end 2.1 millioner danske kroner. Det sker, når han dyster mod gamere fra hele verden i spillet Hearthstone, der er et digitalt, strategisk kortspil.

Hvad er Hearthstone? Hearthstone er et computerspil, hvor to spiller dyster mod hinanden med kort.



Hearthstone minder om det strategiske kortspil Magiccards, men foregår altså 100 procent digitalt.



Spillerne har hvert et stik af 30 kort med forskellige funktioner.



Spillerne vender kortene mod hinanden. Det gælder altså om at vælge de kort, man spiller, med omhu.



Den spiller, der først får modstanderen til at ramme nul i "health", vinder.

- Jeg er meget spændt. Og jeg har da også været rigtig nervøs. Det presser mig lidt at vide, at der er mange, der ser med, lød det fra Mathias Prip, da avisen talte med ham dagen før afrejse til Kina.

Selv om Mathias Prip flere gange har spillet foran mange seere, der har fulgt med på streams, har han aldrig prøvet at spille foran et stort, fysisk publikum, som han forventer dukker op i Kina, hvor Hearthstone er utroligt populært. Og det gør ham ekstra nervøs:

- Men jeg har dannet nogle ritualer, som jeg udfører, før jeg skal spille. Jeg prøver at koble fra, så jeg ikke tænker på, at der er to kameraer, der peger lige ind i hovedet på mig, fortæller Mathias Prip, der i Hearthstone-verdenen går under navnet MatTheGreat.