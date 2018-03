Tican underminerer reglerne, når de prøver at redde Mohamed Ibrahm fra at blive sendt hjem

Replik: Det er da glædeligt, at Poul Søren Kjærsgaard i avisen Danmark den 13. marts tillægger mig så megen magt, at han mener, at jeg alene kan afgøre hvem, der skal blive i landet, og hvem, der skal ud.

At virkeligheden ser en smule anderledes ud, kan jeg selvfølgelig kun beklage - også på Kjærsgaards vegne, da hans indlæg dermed afslører en vis mangel på realitetssans. Jeg er helt med på, at Kjærsgaard synes, at det er synd for somaliske Mohamed Ibrahim, at han skal sendes hjem. I morgen synes han formentlig, at det synd for Ali og i næste uge for Ahmed. Og sådan kan vi blive ved indtil den dag, hvor befolkningssammensætningen i Danmark er blevet ændret for bestandigt!

Faktum er imidlertid, at myndighederne har behandlet Mohamed Ibrahims sag og vurderet, at hans opholdsgrundlag ikke længere gør sig gældende. Han er derfor blevet bedt om at rejse hjem. Det nægter han imidlertid, og Tican-slagteriet i Thisted forsøger nu at omgå myndighedernes beslutning ved at flytte ham til aftenholdet. I mine øjne er forløbet ganske klart dokumenteret, og jeg undrer mig derfor også over, hvad det er for nogle udokumenterede argumenter, Kjærsgaard klandrer mig for? Når det er sagt, har sagen også mere principiel karakter.

Den såkaldte beløbsordning blev i sin tid lavet med henblik på at sikre danske virksomheder adgang til højtspecialiseret arbejdskraft. Derfor er det bekymrende, at et slagteri som Tican forsøger at underminere ordningen ved at omgå reglerne, og det kan vi selvfølgelig ikke støtte op om fra DF's side.