Lokaldebat: Stifttidende skriver, at byrådet ikke kan bestemme afløbsgebyrets størrelse. Det er helt korrekt, men samtidigt skal store investeringer, som Forsyningen foretager, vurderes i rimelighed og forsvarlighed. Det er byrådets pligt og ansvar.

Forsyningen kører uden stopklodser løsninger ud uden skelen til alternative og billigere investeringer.

Jeg er enig i, at et spildevandsanlæg behøves. Om prisen på kr. 250 mill. er rimelig, kan man spørge til ved udbudsreglerne.

Når man taler om separat kloakering, kører man luksusmodellen med to rør parallelt. Men husk, selve spildevandsrøret behøver ikke at være stort, da en familie hælder ca. 200l ud i døgnet. Den store investering er regnvandsrøret, som hurtigt har en diameter på 600 mm eller mere. De er dyre at lægge ned.

Hvis man styrer regnvandet på overfladen, sparer vi penge, fordi det - også kaldet LAR (lokal afkobling af regnvand) - koster det halve af rørlægning. Og man opnår herlighedsværdier.

Der er nok i det nuværende ledningsnet rør, som kører regnvand og spildevand. De er ofte 300 mm i diameter. Hvis man separerer regnvandet, har vi altså de spildevandsrør, vi behøver. Besparelsen er ca. 300 mill og dermed skal vi ikke have en afledningsafgift på 70 kr/m³. Desuden undgår man at skulle betale 50-100.000 til separatkloakering. Der er kommuner, som betaler 24.000 for, at husejere afkobler regnvandet. Det gør man ikke i Assens.

Med rettidig omhu vil borgerne undgå dyre investeringer, som i virkeligheden er skat.

Inden det hele sættes i gang bedes byrådet og Forsyningen vurdere, om vi skal have den kendte løsning eller bruge den, man anvender i Europa og andre kommuner med succes.