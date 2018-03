Vi er faktisk en del jyder, der ikke vil have flere motorveje

Motorvej: Atter har en flok motorvejsfikserede mænd siddet i Billund og bekræftet hinanden i, at verden bryder sammen, hvis vi ikke aldeles omgående bygger en Hærvejsmotorvej.

Avisen Danmark citerer Hærvejskomiteens formand for fire grunde til at bygge sådan en:

Bedre flow i trafikken: Her på Viborgegnen har vi brug for en mere intelligent løsning på trafikproblemerne end blot bevidstløs at bygge en nord-sydgående motorvej. Den vil ikke hjælpe ret meget på de daglige trafikkøer til og fra Århus og Skive.

Alle erfaringer viser, at motorveje genererer mere trafik, så den bedre flow æder sig selv op på kort tid. Nå ja, så er der jo lige de øde motorvejsstrækninger i Nordjylland. Her er der god flow, men tilgengæld småt med trafik!

Nødvendig for arbejdskraft. "Det er vigtigt, at vi kan få den arbejdskraft, vi har brug for i Vestdanmark," siger formanden. Hvorfor man så lige vil lave en nord-sydgående motorvej, står hen i det uvisse. En motorvej vil sikkert kunne flytte noget rundt på den eksisterende arbejdskraft, men for fag, hvor der er generel mangel på arbejdskraft, hjælper det jo ikke meget, at den eksisterende for lille mængde arbejdskraft ligger og kører rundt på motorvejen.

Godt for særtransporter: "Motorvejen er nødvendigt for at fragte vindmølledele til Esbjerg", siger formanden. Igen kan det undre, at en motorvej fra Haderslev til Hobro skulle kunne hjælpe ret meget på det.

Det kan betale sig: At en stor del af den samfundsmæssige gevinst består af tid, som de hurtigt kørende bilister sparer af deres fritid, nævner formanden ikke. Måske er han klog nok til at vide, den oplysning ikke batter ret meget i argumentationen for at investere 20 mia. kroner i øget udledning af CO2, igangsættelse af den største samlede ødelæggelse af det midtjydske landskab siden istíden og værdiforringelser af tusindvis af ejendomme langs vejen. Vi har det seneste år i en lang række debatindlæg og kronikker gjort opmærksomt på det spinkle økonomiske grundlag for investering i en Hærvejsmotorvej. Ingen af motorvejstilhængerne har forholdt sig til dem. Det tager vi som udtryk for, at de godt ved, det er rivegalt. Her må vi så håbe, at besindige politikere i andre dele af landet kan gennemskue, at vi er ved at blive lokket med på en helt forkert investering. Samtidig kan vi håbe, at vælgerne vil kræve ordentlige svar af deres politikere, og kan vi ikke få det, må vi vælge nogle andre.

"Samfundsmæssigt vil det være en stor gevinst at få etableret en motorvejsforbindelse", påstår formanden. Når man analyserer Vejdirektoratets økonomiberegninger, viser det sig, at hovedparten af den "samfundsmæssige gevinst" består af dels øgede brændstofafgifter og dels sparede fritidstimer. Øgede brændstofafgifter, fordi flere vil køre længere og især med med større fart og derved brænde mere benzin og diesel af på vejene. Altså penge som bilisterne selv skal have op af lommen. Hvornår er øgede afgifter blevet en samfundsmæssig gevinst? Det kan man med rette spørge en ultraliberal trafikminister om. Med øget brændsstofforbrug øges CO2 udledningen. Nu ved vi godt, at trafikministeren har fralagt sig ansvaret for CO2 udledningen, men landet som helhed har altså forpligtiget sig til, at reducere udledningen fremover. Hvilke brancher skal kompensere for den øgede udledning på en ny motorvej?