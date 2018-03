INDSIGT

- Hvilke skoler forventer du vil få penge næste gang?

- Jeg tror helt klart, at Glamsbjergskolen og Tallerupskolen står for næste gang, men vi skal have opdateret planerne og vores viden på hele skoleområdet. Det har vi ikke haft råd til i mange år, så det er umuligt at vide, hvem der ellers mangler at få lavet noget. Det skulle ikke undre mig, at der er andre skoler, som også mangler at blive renoveret.

- Hvorfor er Glamsbjergskolen igen og igen blevet rykket bagerst i køen?

- Det er de jo blevet allesammen. Der var afsat 30 mio. til renoveringen for nogle år siden, men så kom der PCB, og det er jo et krav fra statens side, at det skal laves. Vi kan jo ikke have, at vores børn går rundt i PCB. Her blev alle pengene brugt, og derfor har vi ikke kunnet renovere på skolerne.

- I fik lavet en stor rapport, som afdækkede udbygnings- og renovationsbehovet for kommunens dagtilbud og skoler i 2009. Dengang blev det anbefalet at lave alle skoler til en pris af 207 mio. kr. over en 10-årig periode. Det syntes du ikke lød voldsomt dengang. Hvad tænker du om sådan et beløb nu?

- At finde 200 mio. mio. kr. til skolerne nu er ikke realistisk. Rapporten blev lavet lige før krisen, hvor det hele var lyserødt, men jeg kan fortælle dig, at vi efter valget i 2009 fik en besparelse på 90 mio. kr. Økonomien har været presset lige siden. Heldigvis blev noget lavet i forbindelse med PCB-renoveringen, men vi er slet ikke i nærheden af at have brugt de penge, der var afsat. I planen blev der også talt om nye musiklokaler på de enkelte skoler - det er slet ikke realistisk mere.

- Hvor længe kan man blive ved med at udskyde en renovering af Glamsbjergskolen?

- Skolen kommer med i prioriteringen i forhold til nogle af de ting, vi kan skubbe ind under de 8,5 mio., vi kan bruge i 2018 og 2019, men nu skal vi have opdateret den store plan, og så vil vi gerne tage nogle beslutninger inden sommerferien. Det kan godt være, at vi ikke kan renovere noget fuldt, men så må vi prioritere.