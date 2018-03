Nymarkskolen nær Rynkeby har kun haft to pedeller, siden dørene blev slået op for første gang i 1963. Den ene er Mogens Jørgensen. I 25 år har han fixet alt fra flade cykeldæk til stoppede toiletter og kolde klasseværelser

Nymarken: Han besidder ekstraordinære superkræfter og er en mester udi avanceret udstyr. Han har en høj moral og er villig til at risikere sin egen sikkerhed i det godes tjeneste. Han er iført et let genkendeligt kostume, der skjuler hans oprindelige identitet, og han holder til i et hemmeligt hovedkvarter.

Det kunne lyde som en klassisk karakteristik af superhelte som Batman, Superman eller Iron Man, men ordene er såmænd møntet på 56-årige Mogens Jørgensen fra Rynkeby. Han er teknisk serviceleder på Nymarken Skole og Børnehus, og lidt af en superhelt for skolens 360 elever og 60 ansatte.

Han finder altid tid Vi har bedt skoleleder på Nymarken Skole og Børnehus, Hans-Henrik Jensen give en karakteristik af Mogens Jørgensen. Den lyder således:- Mogens er en rolig, gemytlig fyr, som også er et samlingspunkt på mange måder. Lige meget hvilken udfordring, han står over for, og hvor vi andre kan tænke, åh nej, hvad nu, besidder han en stoisk ro.Han er altid glad. Han er ikke en højtråbende humørspreder, men han er sjældent i dårligt humør. Og så er han meget ærekær. Det er jo hans skole.



- Han er også et meget engageret menneske med flere timer i døgnet end de fleste. Mogens finder altid tid. Han er engageret i lokale sportsklubber og forsyningsselskaber. Han kender alt og alle og er omdrejningspunktet i ufatteligt mange ting. Han har ufatteligt mange bolde i luften, og han går lige så stille rundt med dem.

For præcist 25 år siden - den 15. marts 1993 - blev han ansat på skolen, og Mogens Jørgensen er dermed kun nummer to i rækken af pedeller, der har betjent skolen i dens snart 55-årige levetid. Han har selv gået på skolen som elev men har nu også fulgt flere generationer gennemføre afgangseksamen. Med en baggrund som elektriker blev han ansat som pedel/skolebetjent, og jobbet har i dag udviklet sig til lidt af et drømmejob.

- Førhen var værktøjet mest en hammer og en skruetrækker, i dag er det mere og mere computer det hele, fortæller han.

Vand, varme, udluftning og alarmsystem.

Hver dag aflæser han målerne, tjekker forbruget og sikrer, at alt kører som det skal.

- Stort set al teknikken er installeret i min tid. Jeg føler ligesom det er mit eget, fortæller Mogens Jørgensen, der dog holder fast i at komme ud i alle afkroge på den 7500 kvadratmeter store skole.

- Alt bliver styret fra computeren oppe ved mig, og jeg kunne nærmest blive siddende på kontoret hele dagen, men det går ikke, hvis jeg ikke kommer fysisk rundt på skolen også. Jeg er nødt til at mærke bygningen, som jeg plejer at sige.

Når mobiltelefonen ringer, og der bliver svaret: "Det er Mogens fra Nymarken," ved man, han er på vej.

De prikker ham også på skulderen, banker på døren eller råber til ham på afstand. Om bolde, der er landet på taget, cykeldæk, der er flade eller dørhåndtag, der er løse. I dag er det køkkenet i lærerværelset, den er gal med. En lugt af kloak.

Mogens Jørgensen tømmer vandlåsen, renser den med sulfo, og problemet er løst.

- De fryser inde i 8. b, siger lærer Gerd Thomas Kapalla, som kommer tilfældigt forbi.

Han har givet Mogens endnu en titel. Facility manager:

- Han er et multitalent. Vvs'er, murermester og elektriker på samme tid. Der er nærmest ikke det, Mogens ikke kan lave. Og så har eleverne respekt for ham. Og respekt det skal man gøre sig fortjent til, lyder det overbevisende, før han tramper hastigt videre ned af gangen.

På computerskærmen tilbage på kontoret tjekker Mogens temperaturen i 8. b:

- Der er 19,8 grader, og den er sat til 20 grader, så det er nok, fordi eleverne forurener luften lige rigeligt derinde. Udluftningen blæser løs, beretter han og skruer lidt op for temperaturen med computermusen.

- 21 grader. Varmere må der ikke være. Så sidder de og falder i søvn.

Det sker da også, at der er ting, der bliver ødelagt bevidst. Af små som store.

- Vi har da haft nogle klasser, der har flækket en dørkarm. Med en skulder, eller med den store fodpedal. Fordi nogle kammerater har låst den indefra, og de har set et trick på film. Men det er faktisk ikke så tit, fortæller Mogens Jørgensen.

Faktisk er børnene blevet mere velopdragne med tiden, synes han.

- De fleste er søde og med til at give mig så fantastisk mange ting i jobbet, fortæller Mogens Jørgensen.

Han fejrer jubilæet med en reception på Nymarksskolen og senere i Rynkeby Forsamlingshus for venner og familie.