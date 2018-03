Skolens fysiklokale istandsættes, og to klasselokaler med en mindre tilbygning vil komme til at udgøre et område med værkstedsfaciliteter for billedkunst, håndværk og design. Endelig etableres en legeplads ved den nye indskoling.

De 13,1 mio. kr. kommer til at gå til en renovering af sfo'en, indskolingen og overbygningen samt indretning af faglokaler. Mere specifikt betyder det, at den eksisterende sfo-pavillon rives ned, og at der i stedet etableres tre indskolingsklasser, et sfo-basisrum og et fælles køkkenalrum i den gamle skolebygning.

Når det handler om skoler i Assens Kommune, er intet ligetil, og planer bliver lagt for senere at blive ændret. Men det skulle være ganske vist, at en renovering af Tommerup Skole rykker nærmere.

Mens politikerne sender millioner til Tommerup Skole, må Tallerupskolen og Glamsbjergskolen væbne sig med tålmodighed.

Udvalget besluttede nemlig, at renoveringsplanerne for de to skoler skal opdateres, og at en generel beskrivelse af udbygnings- og renovationsbehovet på skole- og dagtilbudsområdet skal laves, inden der bliver taget beslutninger i forhold til de to skoler.

Toke Arndal, formand for skolebestyrelsen på Tallerupskolen, er utilfreds med beslutningen.

- Vi er meget uforstående over for, at der er behov for en opdatering af renoveringsplanen, da behovet på Tallerupskolen er yderst velbelyst. I december fik udvalget fremlagt vores lokalebehov, og det blev sagt, at gik vi tilbage til de gamle skoledistrikter, ville Tallerupskolen få behov for tre klasselokaler, siger Toke Arndal og tilføjer, at pladsproblemerne fylder meget.

- Aulaen er blevet indrettet til et lokale til håndværk og design, og efter sommerferien må vi omdanne vores iLab til et almindeligt klasselokale, siger han og tilføjer, at det undrer ham, at det i et bilag til dagsordenpunktet fremgår, at der i 2018 og 2019 er planer om at sætte 2,3 mio. af til renovering af et faglokale og 5,5 mio. kr. i 2020 til to ekstra klasseværelser.

- Det er jo lige omvendt. Vi har brug for klasseværelserne nu.