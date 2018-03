Hvis storkonflikten ender med en lockout, foreslår SF's regionsgruppe, at de eventuelle sparede lønkroner skal øremærkes til tre specifikke områder.

- Vi vil gerne have større gennemsigtighed, og at der kom en politisk beslutning omkring de eventuelt overskydende lønkroners specifikke anvendelse, forklarer Annette Blynel, SF's fynske gruppeformand i regionsrådet i Region Syddanmark.

Partiet foreslår, at en del af midlerne kan prioriteres til områder, hvor Region Syddanmark er udfordret. SF udpeger tre områder:

Hvis storkonflikten resulterer i den varslede lockout, foreslår SF, at man skal tilbageføre de eventuelle sparede lønkroner, så berørte borgere og medarbejdere får gavn af dem.

Kurt Espersen er koncerndirektør i Region Syddanmark, og han forklarer, at sandsynligheden for, at der er lønkroner til overs, er lille.

- Vi skal jo først have afviklet den pukkel, der vil komme af patienter, som ikke er kommet til på hospitalerne. Så når året er omme, tror jeg ikke, at der vil være flere overskydende penge at gøre godt med, siger Kurt Espersen.

Dernæst kommer, at de omtalte lønkroner kun vil blive udbetalt til hospitalerne én gang.

- Det er jo et engangsbeløb, vi her snakker om, så der vil nok ikke være penge til at ansætte nye folk.

SF erkender, at der efter en mulig lockout vil være et stort efterslæb, som de berørte medarbejdere skal varetage. De sparede lønkroner kan altså først sikre ekstra ressourcer til de udvalgte områder, når efterslæbet er indhentet.