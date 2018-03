Der er endnu ikke besluttet nogen linjeføring, prisen er også ukendt, indtil projektet har været i udbud. Et er dog sikkert, der er sat seks mio. kroner af om året til cykelstier og kantbaner, og selv om alle pengene bruges mellem Grønnemose og Aarup, vil det tage flere år, med mindre, der kommer hjælp fra den statslige pulje. Det var imidlertid ikke til Grønnemose-Aarup projektet, men til tre andre stiprojekter, Assens Kommune søgte i efteråret, da det senest var muligt at søge midler hos staten.

Grønnemose/Aarup: En cykelsti mellem Grønnemose og Aarup har været et ønske ikke mindst i Grønnemose/Rørup-området siden Rørupskolen lukkede i 2004. Nu ser den ud til at blive realiseret, omend det formentlig vil tage nogle år, før der er sikker skolevej hele vejen til Aarup.

- Men vi har diskuteret den i mange år, så vi var enige om, at nu kunne vi ikke skubbe den længere, siger næstformand i udvalget for Miljø, Teknikg og Plan Leif Rothe Rasmussen (S) om årsagen til, at valget faldt på lige netop den strækning. Han mener, at en cykelsti på strækningen vil fremme bosætningen i Grønnemose.

Udvalgsformand Dan Gørtz (V) ser også en fordel i, at man vil kunne vælge at cykle til toget.

- I Strategi Fyn r Aarup udlagt som udviklingsterminal. Når vi styrker cykelvejen, er det med til at styrke den position, påpeger han.