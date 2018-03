Den falder hvert år på den 17. marts og er en anledning for irlændere over hele verden til at holde en fest. Og eftersom der er irlændere nærmest alle vegne, så har festen forlængst bredt sig til andre nationaliteter end dem fra den grønne ø.

Den anden gode grund til, at Jim Newman glæder sig, er, at der er masser af irere og folk fra Storbritannien i Odense i øjeblikket, som arbejder på det store Facebook-byggeri i Tietgenbyen. 6-700 skønner Jim Newman, som har mange af disse som stamkunder.

Den tredje grund til, at lige præcis årets St. Patrick's Day bliver helt speciel, er, at der denne dag i finale i den traditionsrige og prestigiøse Six Nations-turnering i rugby. Her møder Irland ingen ringere end arvefjenden England på Twickenham Stadium i London.

Irerne er allerede sikre på at vinde turneringen, men bliver det til en sejr over England, kan Irland prale af en Grand Slam (for at vinde alle fem kampe), en Triple Crown (for at vinde over alle de tre andre britiske hold, England, Skotland og Wales), samt en Millenium for at vinde over England. Og det er ikke sket for Irland siden 2009. Så det er sådan cirka den vigtigste rugby-kamp i knap et årti for Irland og vil blive en folkefest.

- Kampen begynder kl. 15.45, og den viser vi på storskærme på begge pubbens etager samt udenfor, siger Jim Newman, der regner med, at der kommer så mange mennesker, at nogle af dem vil stå ude i martskulden for at følge kampen.